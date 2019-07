Fekir, il padre: "Molti club interessati a Nabil, ma nulla è ancora deciso"

Ultimissime calcio mercato Napoli - Il padre di Nabil Fékir, Mohamed, a 20 minuti prima di salire a bordo di un volo per l'Algeria, come riportato da getfootballnewsfrance: "Ci sono molti club interessati a Nabil e nulla è ancora deciso. Non accadrà nulla fino a giovedì".

Calcio mercato Napoli ultimissime su Fekir, parla il padre

Il trequartista del Lione ha un contratto in scadenza nel 2020 e certamente lascerà la squadra del presidente Aulas. L'accordo con il Betis Siviglia sembrava ormai raggiunto con il club iberico pronto a sborsare una cifra vicina ai 20 milioni, ma Fekir ha messo in stand-by la proposta perchè in attesa di offerte migliori da squadre coinvolte nelle competizioni europee.

Le novità sono abbastanza importanti sul fronte legato ai colori partenopei. La settimana scorsa tutta la famiglia di Fekir è stata a Siviglia per visitare la città e le strutture del Betis rimanendo molto soddisfatta. Nabil però, come scritto, ha chiesto un paio di giorni per riflettere ed aspettare magari un'offerta dal Napoli o da squadre superiori ai biancoverdi di Siviglia. Mohamed Fekir, papà di Nabil, sta convincendo però suo figlio ad accettare la destinazione spagnola e pare che il pressing familiare stia facendo breccia in Nabil che si starebbe 'ammorbidendo' sulla destinazione Betis. De Laurentiis, insieme a Giuntoli ed Ancelotti, monitora sempre la situazione qualora il ragazzo confermasse la sua volontà di non andare al Betis. Tuttavia il Napoli non ha fatto un'offerta ufficiale per Fekir, ma ci sono stati solo degli apprezzamenti. Non risultano contatti telefonici tra il ragazzo e mister Ancelotti. Il Lione dalla sua non può rifiutare nessuna offerta da qualsiasi squadra perché sa già di perdere Fekir a parametro zero tra dodici mesi. Per cui il loro interesse è avere proposte cash ed immediate.