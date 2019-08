Ounas-Nizza, Tuttosport: affare da oltre 27mln tra prestito e riscatto, c'è bonus su rivendita! Adam atteso in Francia nelle prossime ore

Sogno Icardi, realtà Llorente, senza dimenticare alcuni colpi da piazzare nel mercato in uscita. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno toccato tutti i temi nella giornata trascorsa ieri a Capri, isola scelta dal ds del Napoli per trascorrere un po' di relax fino a domani.

Ounas-Nizza, calciatore atteso in città