Dalla Francia - Ounas-Lille, aperte le trattative con il Napoli! Contatto tra i club per Adam

Calciomercato Napoli - L'Arsenal ha finalizzato il trasferimento di Nicolas Pépé dal Lille, per circa 80 milioni di euro bonus esclusi. L'attaccante del Lille ha detto sì ai Gunners, ma chi lo sostituirà? Secondo le informazioni fornite dai francesi di Le 10 Sport, ci sarebbero tre nomi sulla lista:

Yusuf Yazici (Trabzonspor) Jeff Queen-Adelaide (Angers) Adam Ounas (Napoli)

Adam Ounas, attaccante algerino del Napoli

Ounas-Lille, interesse serio

Per quanto riguarda Ounas, il Napoli aveva aperto alla possibilità di includerlo in un possibile accordo per Pépé. Il Lille ha confermato di essere interessato a Ounas, ma in un affare separato. Secondo fonte menzionate da Le 10 Sport, le trattative tra Napoli e Lille per il trasferimento di Adam Ounas sono appena iniziati. Sono attesi aggiornamenti.

Pépé-Napoli, intervista al presidente del Lille

Ultime calciomercato Napoli - Gerard Lopez in esclusiva ai microfoni di Calcionapoli24.it.