Ounahi proposto al Napoli, l'agente vuole massimizzare l'effetto Mondiale: la risposta di Giuntoli | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Con l'avvicinarsi di gennaio iniziano a circolare indiscrezioni che accostano al Napoli diversi calciatori. Tra questi c'è Azzedine Ounahi che si è messo in luce con la nazionale del Marocco all'ultimo Mondiale in Qatar. Il classe 2000 è stato sicuramente una delle rivelazioni del torneo e, chiaramente, le attenzioni di tanti club europei di fascia superiore ai francesi dell'Angers stanno valutando la situazione per capire se possono esserci i margini di una trattativa.

Interesse Napoli per Ounahi

Nei giorni scorsi, anche dalla Francia, è stata riportata la notizia che vorrebbe il Napoli interessato alle prestazioni sportive di Azzedine Ounahi. Senza voler smentire nessuno, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la situazione non sta come raccontano in Francia. Più che il Napoli, è l'agente di Ounahi ad averlo proposto agli azzurri così come ad altri club francesi, tedeschi ed inglesi. Una strategia che punta soprattutto a massimizzare il momento d'oro post Mondiale per strappare un ingaggio decisamente più alto.

Il cosiddetto giro delle quattro chiese dell'agente di Ounahi è mirato a far scatenare un'asta. Giuntoli sembra orientato su altri obiettivi. Sicuramente non perderà d'occhio Ounahi ma non si farà prendere dall'exploit post Mondiale. Lo valuterà nel medio lungo periodo. Ounahi-Napoli: per il momento è un no. Giuntoli vuole far scemare l'effetto Qatar per capire se davvero può essere un nome spendibile per l'estate.

