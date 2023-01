Gazzetta - Ounahi, si sta scatenando l'asta che non piace a De Laurentiis: la strategia del Napoli

Calciomercato Napoli le ultime sul centrocampista Ounahi che piace al club di De Laurentiis che però resta fedele alla sua filosofia di mercato. Alfredo Pedullà dal portale di Gazzetta.it infatti riferisce le ultime mosse del Napoli nella trattativa per il mediano marocchino

Il Napoli ha una filosofia intoccabile: non trattiene chi resta controvoglia; non partecipa ad aste, sapendo di non poter competere con club milionari o miliardari in giro per la Premier. E questo discorso permette di dare un aggiornamento su Ounahi: senza il Mondiale e la sua consacrazione, probabilmente il Napoli avrebbe potuto affondare; dopo il Qatar si sta scatenando la famosa asta che non piace a De Laurentiis.

La morale è semplice: se Ounahi decidesse di guadagnare di più di quanto offre il Napoli (1,5-1,8 milioni a stagione) sarebbe liberissimo, esattamente come l’Angers potrebbe non avere scrupoli ad accettare proposte da 25 milioni per il cartellino. La coerenza non va a farsi benedire per un’operazione di mercato, la coerenza fin qui ha pagato in modo straordinario.