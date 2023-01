Ounahi, niente Napoli: è fatta con un altro club! Domani le visite mediche, spuntano le cifre

Calciomercato Napoli - Sfuma l'obiettivo Ounahi per il club di De Laurentiis, che non è riuscito a superare la concorrenza per il centrocampista marocchino dell'Angers.

Napoli, sfuma Ounahi

Non sarà il Napoli la prossima destinazione di Ounahi, ormai ad un passo dal Marsiglia: i provenzali, come riporta Tuttomercatoweb, prelevano il calciatore dall'Angers per 10 milioni di euro (8 più 2 di bonus) e futura rivendita. Il centrocampista non ha svolto l'allenamento di oggi e sarà al Velodrome per la sfida fra OM e Monaco. Domani farà le visite mediche e poi ci sarà l'ufficialità.