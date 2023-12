Ostigard via dal Napoli a gennaio? Ecco cosa ha deciso il difensore norvegese | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Leo Ostigard è tra i nomi che in queste ore sarebbero in uscita dal Napoli. A quanto pare, l'allenatore Walter Mazzarri avrebbe chiesto alla società di mettergli a disposizione un centrale con caratteristiche diverse da quelle in possesso del norvegese. Nello specifico, il tecnico di San Vincenzo vorrebbe un centrale rapido.

Ostigard via dal Napoli?

Stando a quanto risulta alla nostra redazione, non ci sono offerte concrete per Ostigard ma c'è dell'altro: il difensore del Napoli ha fatto capire di non voler lasciare in alcun modo il club a gennaio, ed intende giocarsi le sue possibilità in azzurro.