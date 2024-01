Calciomercato Napoli, niente Udine alla fine per Leo Ostigard. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, l’affare Perez si chiuderà nelle prossime ore a prescindere dal difensore scandinavo.

Mercato Napoli, la decisione di Ostigard

Il norvegese, esattamente, preferisce ancora trasferirsi al Genoa o - opzione a sorpresa non esclusa dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis - restare in azzurro fino a fine stagione. Anche se nelle ultime ore è spuntato il Torino, quindi bisognerà valutare eventuali sviluppi.