Ostigard resta al Napoli? Sky annuncia: il Genoa ha chiuso per un altro difensore centrale

Calciomercato Napoli - Confermato l'arrivo di Giorgio Cittadini al Genoa, come scrive il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio profilo ufficale di X: nelle prossime ore il difensore sarà in città per le visite mediche. Salta dunque l'arrivo del centrale norvegese del Napoli Leo Ostigard in rossoblu?

Il Genoa ha prova lo sprint per Giorgio Cittadini, difensore classe 2000 di proprietà dell'Atalanta finito nel mirino del club rossoblu. Il Secolo XIX oggi in edicola aveva riferito che la dirigenza stava lavorando sul prestito con diritto di riscatto: sullo sfondo il nome di Ostigard, voglioso di tornare in Liguria, perchè la richiesta del Napoli di 7 milioni veniva giudicata elevata, motivo per cui l'affare risultava in standby.