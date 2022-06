Ostigard-Napoli, si va verso la chiusura! Accordo raggiunto col Brighton, cifre ed ingaggio

Calciomercato Napoli - Il Napoli si appresta a mettere le mani su un nuovo difensore: Giuntoli chiude per Leo Skiri Ostigard. Come racconta calciomercato.it, il Napoli avrà presto un nuovo difensore.

Il difensore norvegese classe 1999 è reduce dall'esperienza con la maglia del Genoa, e le sue prestazioni non sono passate inosservate dal club azzurro:

"Il Napoli ha deciso di affondare il colpo per Ostigard. L’affare è pronto ad andare in porto già nei prossimi giorni.

Nelle casse del Brighton, proprietario del cartellino del giocatore, andrà una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Una cifra bassa per via di un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2023.

Accordo raggiunto, di fatto, anche con il calciatore, che andrà a percepire sugli 800mila euro a stagione per 4-5 anni"