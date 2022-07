KKN - Fatta per Ostigard al Napoli: lunedì l'annuncio, scambio di documenti in corso

Notizie Napoli calcio. Leo Ostigard è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha trovato l'intesa definitiva con il Brighton che ha dato il via libera per la firma del difensore norvegese: sarà lui il quarto centrale a disposizione di Spalletti.

Di Ostigard-Napoli ne ha parlato Valter De Maggio che è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Vi avevo detto che sarebbero stati perfezionati due contratti, ovvero Koulibaly-Chelsea e Ostigard. Ve lo do per fatto, il Napoli ha preso il norvegese. I legali sono a lavoro, siamo allo scambio dei contratti. Domani non lavoreranno gli avvocati essendo domenica, ma credo che lunedì dopo l'ennesimo scambio di contratti e la bozza modificata Ostigard diventerà un calciatore del Napoli"