Ostigard-Napoli ai dettagli, Gazzetta: può unirsi già prima di Dimaro, ecco quanto costerà

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Aggiornamenti sull'affare Ostigard Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando di smussare la differenza richiesta dal Brighton.

Il club inglese chiede 6 milioni più bonus per liberare il proprio giocatore. Il Napoli offre 4 più 1, anche perché il difensore ha solo un anno di contratto.

In casa azzurra sperano di definire entro il mese la trattativa così che Ostigard possa unirsi alla sua nuova squadra già a inizio ritiro in Val di Sole, a Dimaro, dall’8 luglio. Per il Napoli sarà il quarto centrale e nella speranza dei dirigenti ci si augura di poter far crescere negli anni tecnicamente un nuovo “muro” difensivo come avvenne nel 2014 con l’acquisto di un tal Koulibaly, allora arrivato dai belgi del Genk, e diventato uno dei migliori centrali al mondo. Proprio allenandosi col senegalese Ostigard potrà crescere, così magari da esser pronto fra un anno, quando probabilmente il centrale campione d’Africa lascerà il Napol