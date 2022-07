Napoli-Ostigard, presto nuovo incontro con il Brighton: gli azzurri fissano la formula

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis lavora ad un altro arrivo per puntellare la formazione a disposizione di Luciano Spalletti. Dopo l'addio della meteora Tuanzebe, il club azzurro ha messo nel mirino Leo Ostigard per il ruolo di quarto centrale in rosa.

Nonostante l'accordo totale tra Napoli ed agente Ostigard, manca ancora l'intesa con il Brighton proprietario del cartellino. L'edizione odierna de Il Mattino ha riportato alcuni dettagli di questa intricata trattativa:

In stand by la trattativa con il Brighton per Ostigard, un discorso che il Napoli dovrà andare a definire con il club inglese dopo aver strappato il sì del difensore centrale l'anno scorso in prestito al Genoa. Lui il rinforzo individuato come quarto centrale da aggiungere a quelli in rosa: il club azzurro vuole provare a chiudere la trattativa in prestito con obbligo di riscatto.