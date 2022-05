Ospina in lista di sbarco, in pole c'è Gollini ma occhio alla sorpresa

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio al capitolo rinnovi. La società di De Laurentiis è intenzionata a dare un netto taglio al monte ingaggi ma resta da trovare un punto d'incontro con le esigenze dei calciatori. Dal quotidiano si legge:

Ospina è in lista di sbarco. Lo sa e ne ha preso atto. Solo un colpo di scena potrebbe far cambiare lo scenario. Per il resto, tutto ruota attorno a questi nodi: perché il Napoli va a caccia di almeno un portiere (in pole ora c’è Gollini, ma occhio a Maximiliano)