TMW - Non solo David del Lille: spunta un altro nome in caso di addio ad Osimhen

Notizie Napoli calcio. Giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al-Hilal.

Calciomercato Napoli, due nomi per il post-Osimhen

Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli avrebbe in mente due profili in caso di addio ad Osimhen: il preferito è Jonathan David del Lille, la cui valutazione è superiore ai 50 milioni di euro. L'alternativa gioca a Siviglia, con Youssef En-Nesyri che piace particolarmente al comparto mercato di De Laurentiis.