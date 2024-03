TMW - Osimhen al passo d'addio, ecco tutti i nomi seguiti per sostituirlo

Calciomercato Napoli. A fine stagione sarà addio tra Napoli ed Osimhen: il rinnovo con clausola rescissoria sarà propedeutico alla cessione milionaria del nigeriano, finito nel mirino soprattutto del Psg e dei club di Premier League.

Il Napoli è già al lavoro per cercare il sostituto di Osimhen, ruolo chiave per le prossime stagioni azzurre. Ecco quanto riportato in merito da TMW:

David del Lille è uno di questi ma nella lista ci sono anche alte opzioni. Partiamo da Santiago Gimenez del Feyenoord, protagonista di una stagione straordinaria in Olanda. Per lui al momento 25 presenze, 21 gol in Eredivisie e 4 assist, a cui si aggiungono 2 reti in Champions e 1 in Europa League. in virtù di questo il suo valore di mercato è salito intorno ai 40 milioni di euro.

Oltre a lui c’è anche Benjamin Sesko. La giovane punta del Lipsia (classe 2003), ha sicuramente molto talento. In tanti ci stanno pensando per il prossimo anno e anche la società azzurra si è inserita nella lista delle pretendenti. Anche in questo caso la valutazione è indicativamente la stessa di Gimenez. Rimanendo in Bundesliga, il Napoli monitora anche Victor Boniface del Bayer Leverkusen, classe 2000. Per lui in campionato 16 presenze e 10 gol ma anche 8 assist, più 4 reti in Europa League. Nella lista c’è ovviamente Zirkzee del Bologna ma qui la concorrenza italiana è molto forte.