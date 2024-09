Osimhen, si rivede l'agente Calenda: è il primo a scendere dall'aereo con la sciarpa Galatasaray al collo | VIDEO

"Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio". L'avevamo lasciato con queste dichiarazioni pochi giorni fa, stanotte ritroiamo Roberto Calenda, agente di Osimhen, con la sciarpa al collo del Galatasaray con un trasferimento che sa tanto di mossa disperata.