Osimhen rinnova e va via? Niente più richieste faraoniche di De Laurentiis, c'è una sensazione

Calciomercato Napoli - Il Napoli ieri ha annunciato il rinnovo di Victor Osimhen, come racconta Il Mattino.

I club della Premier sono pronti all'assalto per Victor Osimhen:

‚ÄúLa sensazione √® che Calenda - il manager che ha dovuto gestire il clan del nigeriano che spingeva per la fuga in Arabia - gi√† da adesso √® al lavoro per portare Osimhen in Inghilterra la prossima stagione (il Chelsea √® in pole). Il prezzo √® quello giusto, non ballano pi√Ļ le faraoniche richieste di De Laurentiis che, sei mesi fa, ha rifiutato 150 milioni del colosso dell'Al Hilal‚ÄĚ