Dalla Spagna - Il Real Madrid piomba su Osimhen! Richiesta di Ancelotti: i dettagli

Victor Osimhen sta disputando una stagione incredibile: l'attuale capocannoniere della Serie A vanta ben 21 gol e 4 assist in 25 presenze (tra tutte le competizioni), numeri che hanno acceso i riflettori di molte big europee per il centravanti del Napoli.

Calciomercato Napoli, Real Madrid su Osimhen

Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, tra i profili seguiti molto da vicino dal club dei blancos ci sarebbe anche quello di Victor Osimhen, considerato uno dei giocatori ideali per raccogliere l'eredità del 36enne Benzema. L'attaccante del Napoli piace molto a Carlo Ancelotti, ma la dirigenza spagnola sa bene che trattare con De Laurentiis non sarà facile per via delle alte richieste economiche (unite alla concorrenza dalla Premier League).