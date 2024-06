CdM - Soldi più contropartite al Napoli: al momento c'è solo il PSG su Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - Non s'è fatta ancora viva la Premier League, per Victor Osimhen. Sullo sfondo resta quindi l'ipotesi Paris Saint-Germain per il nigeriano del Napoli. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Si attendono, invece, offerte per Victor Osimhen che sogna la Premier ma al momento non ci sono segnali di club inglesi disposti a pagare la clausola di 120 milioni. Ecco perché resta viva la pista PSG anche per l’attaccante nigeriano. Il Napoli magari potrebbe accettare dalla società francese qualche contropartita tecnica oltre ad una consistente somma di danaro".