Il Roma - Offerta PSG da 120 milioni per Osimhen: no di De Laurentiis! Il nigeriano apre al rinnovo con clausola

Calciomercato SSC Napoli - Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere ancora a tinte azzurre, perché arrivano segnali positivi dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis.

Il collega del Roma, Giovanni Scotto, ha fatto il punto sulla situazione Osimhen attraverso la sua pagina Facebook:

"L'ultima proposta del Paris Saint Germain per Osimhen è stata di 120 milioni. L'attaccante del Napoli piace a Luis Enrique. È già arrivato il "no" di De Laurentiis. Il giocatore non fa drammi e apre al rinnovo. Appuntamento in settimana per l'adeguamento biennale con ingaggio non inferiore a 7 milioni. Probabilmente gli agenti chiederanno la clausola (non oltre i 100 milioni) valida dalla prossima estate. #DeLaurentiis vorrebbe definire il tutto prima della partenza per il ritiro di Dimaro".