Osimhen-PSG, i francesi chiedono lo sconto e propongono 4 giocatori al Napoli: i nomi

Calciomercato Napoli, possibile asse col Paris Saint-Germain in estate nell’operazione per Victor Osimhen. Il nigeriano potrebbe approdare sotto la Torre Eiffel, ma la società transalpina potrebbe offrire delle contropartite tecniche al club di Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, il PSG offre 4 giocatori per Osimhen

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, il PSG è interessato al pallone d’oro africano ma chiede uno sconto rispetto alla clausola rescissoria da 120 milioni. E per ottenerlo è pronto a inserire giocatori nell’affare, nomi che il Napoli sarebbe pronto a prendere in considerazione: si tratta di Carlos Soler, Marco Asensio, Kang in Lee e il baby difensore 20enne Lucas Beraldo. Per Osimhen, invece, pronto un mega contratto da 4 anni a 13 milioni, con tanto di diritti di immagine a suo favore e una serie di sponsorizzazioni legate al Qatar. Una super proposta che convince il giocatore, nonostante la sua priorità sia la Premier League.