Osimhen-Napoli, Sportitalia: l'affare si farà, ore di preoccupazione la settimana scorsa

Ultime notizie mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha fatto il punto sull'affare che potrebbe portare Osimhen al Napoli sul proprio portale. Il noto collega ha ribadito una volta di più che "l'affare si farà" ma ha conefrmato una volta di più che in questa lunga trattativa non sono mancati i momenti di preoccupazione e, per così dire, di tensioni, risalenti al momento in cui il bomber ha cambiato agente.

"Il Napoli è sempre stato consapevole di avere le carte in mano, ha vissuto qualche ora di preoccupazione una settimana fa".

Per quanto riguarda l'interessamento del Liverpool, è stato il procuratore a proporlo, così come al Napoli è stato solo proposto Jovic.