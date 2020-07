Osimhen-Napoli, Repubblica: il club azzurro spera ancora in un fattore

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen, il club azzurro ci spera ancora. Ecco quanto racconta l'edizione odierna de La Repubblica:

Il Napoli e il Lille sono d’accordo sulla base dei 60 milioni di euro, il suo procuratore D’Avila ha preso tempo per sondare la Premier e le disponibilità di Liverpool e Tottenham. La prossima settimana tutto sarà più chiaro. Il club azzurro spera ancora di poter acquistare l’attaccante, seguito da più di tre mesi e convinto ad accettare il progetto azzurro dopo il blitz in città, quando ha incontrato De Laurentiis e Gattuso. Poi ha cambiato agenti e le carte in tavola si sono rimescolate. Il Napoli resta in contatto, confida nell’aiuto del Lille che punta a chiudere al più presto l’operazione, e non ha ancora preparato un piano B. Osimhen resta la priorità e soltanto se dovesse sfumare, il Napoli penserebbe alle alternative.