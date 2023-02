ESPN - Assalto Psg e Manchester United per Osimhen! Possibile offerta da 100 milioni: la risposta di ADL

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen è l'uomo copertina della squadra di Spalletti: il centravanti nigeriano sta trascinando gli azzurri a suon di gol e giocate da applausi, finendo inevitabilmente sui taccuini di mezza Europa (ma ora non ci pensa).

Calciomercato Napoli, due big su Osimhen: le cifre

Secondo quanto riportato da ESPN, che mettono la notizia in primo piano sul loro sito, su Osimhen è forte il pressing per l'estate di due top club europei: Psg e Manchester United. Per strapparlo al Napoli, aggiungono i colleghi, ci vogliono almeno 100 milioni di euro: una cifra, però, che potrebbe anche non bastare visto che De Laurentiis valuta l'attuale capocannoniere di Serie A circa 130 milioni.