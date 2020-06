Osimhen-Napoli, Lille infastidito dalle mosse dell'attaccante: dirigenza francese spiazzata anche dall'affare Remy-Benevento [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Il board del Lille è infastidito dalle mosse di Victor Osimhen, secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24: la dirigenza francese è abbastanza adirata per questo slancio dell’attaccante, in società pensavano che certamente avrebbe considerato le proposte che gli sono arrivate finora in giro per l’Europa.

Victor Osimhen

Osimhen vola in Italia

Come raccontato già nei minuti scorsi da Sky Sport, l'attaccante del Lille è partito dalla Francia con l'agente ed è atteso oggi in città, dove parlerà con la dirigenza degli azzurri e visiterà Napoli, dove pernotterà, per valutare a fondo l'ipotesi di un trasferimento.

Il Lille non la prende bene

Tuttavia non si aspettavano questo viaggio improvviso da parte del calciatore, e non è tutto: una ulteriore complicazione è legata a Loic Remy, arrivato ieri sera a Fiumicino per sostenere le visite mediche con il Benevento. Il Lille non si aspettava di perderlo in tempi brevi, sebbene fosse in scadenza di contratto, e questa trattativa ha spiazzato la società francese che rischia di ritrovarsi, così, con due attaccanti da sostituire.

