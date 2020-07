Osimhen-Napoli: il Lille voleva chiudere già questa settimana, ora è tutto bloccato! Restano spiragli, la situazione

Calciomercato Napoli - Il quadro della trattativa tra il Napoli e l’attaccante nigeriano Victor Osimhen è mutato dopo che il direttore generale del Lille aveva dato l'affare con il Napoli ormai solo ai dettagli, come racconta Il Mattino:

“La volontà del club francese era infatti quella di chiudere già in questa settimana l'affare per motivi di fair play finanziario. Invece la situazione si è bloccata. E così il Napoli che era in pole ora è scivolato più indietro, anche se la situazione non è chiusa e restano spiragli perché la trattativa con il Liverpool (o di altri club inglesi) andrà comunque definita con il Lille, oltre che con l'agente del calciatore”