Radio Kiss Kiss - Osimhen a Napoli per un giorno, nessun incontro previsto con la società

Calciomercato Napoli - Diego De Luca, collega di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime novità in merito al bomber francese durante Radio Goal: "Durerà una giornata il viaggio di Osimhen a Napoli, andrà via domani. Al momento, le cose possono cambiare, non è previsto alcun incontro ufficiale con il Napoli, nemmeno una visita a Castel Volturno. È qui puramente per visitare la città, e capire come potrebbe vivere se dovesse andare in porto l'accordo con il Napoli. Il giocatore sta alloggiando all'Hotel Britannique al Corso Vittorio Emanuele".