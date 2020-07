Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Osimhen:

"Ormai l’accordo fra tutte le parti c’è. Siamo agli scambi dei contratti e come al solito quelli della Filmauro sono molto complessi e dunque hanno bisogno di tempi più lunghi per essere esaminati a fondo. L’annuncio comunque potrà arrivare molto presto. Sarà il più importante investimento di Aurelio De Laurentiis che pagherà circa 60 milioni per il cartellino del ventunenne nigeriano".