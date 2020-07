Osimhen-Napoli, Gazzetta annuncia: in giornata potrebbero esserci le visite mediche! Il Lille ha fretta di chiudere l'accordo con ADL, i dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Osimhen

"Intanto si continua a trattare sui dettagli per l’ingaggio di Victor Osimhen. Il cambio di agenti - dalla Strafactory Football alla Dw Sports - sta comportando una perdita di tempo in più per ristilare i contratti. Una vicenda che lascia zone d’ombra, quella del cambio di procuratori, nella quale appare però chiaro e rafforzato l’asse Lilla-Napoli fra i presidenti Gerard Lopez e Aurelio De Laurentiis, che hanno affari anche oltre il calcio. L’operazione si concluderà, in casa Napoli sono tutti ottimisti, e già oggi il centravanti nigeriano potrebbe essere a Roma per le visite mediche, visto che il club francese ha fretta di chiudere anche formalmente l’operazione per non incorrere in sanzioni interne per questioni di bilancio".