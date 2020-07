Osimhen: "Napoli capitolo emozionante, non vedo l'ora di scendere in campo con i compagni. Darò tutto per i miei tifosi, grazie!"

Napoli - Victor Osimhen, nuovo giocatore del Napoli, si è presentato sul proprio account ufficiale Instagram ai suoi nuovi tifosi: "Napoli, un capitolo emozionante. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni, voglio ringraziare i tifosi per le ultime settimane e dire che darò tutto me stesso sul terreno di gioco per il bene della squadra”.