Sky - Napoli, passi in avanti per Osimhen: il Lille ha fretta di vendere!

Calciomercato Napoli ultime news. Situazione in stallo per Victor Osimhen: in giornata è emerso il prepotente interessamento del Liverpool che sembrava poter spegnere le speranze del Napoli di arrivare all'attaccante nigeriano del Lille. Secondo Sky Sport, però, la trattativa è tutt'altro che arenata e il Napoli è ancora in pole. Ne parla Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

Sky - Napoli avanti per Osimhen

"In attesa di sbloccare con l’agente del giocatore, il Napoli registra passi avanti nella trattativa per Victor Osimhen (resta sempre l'interessamento per Immobile, ma secondario rispetto al giocatore nigeriano). Ed è proprio il club francese a giocare un ruolo determinante nella chiusura dell’operazione. Il Lille, infatti, ha fretta di definire la cessione per motivi economici. In tal senso, può mettere pressione al giocatore affinché firmi con il Napoli, unica squadra pronta a fare l’investimento. Osimhen, classe ’98 con il fiuto del gol (13 reti nell’ultima stagione di Ligue 1) interessa a diversi club europei, che si sono informati ma prendono tempo. Il Napoli, invece, è intenzionato a chiudere. E la fretta del Lille può giocare in suo favore".