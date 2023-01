Osimhen-Manchester United, Di Marzio annuncia: "Lo vogliono ingaggiare, possono investire 120 milioni"

Calciomercato Napoli - Ultime di calciomercato sul Napoli e la cessione di Victor Osimhen che può lasciare la maglia azzurra per approdare al Manchester United la prossima estate.

Napoli: le ultime su Osimhen Manchester United

Gianluca Di Marzio è stato intervistato dai colleghi olandesi di SoccerNews.nl per parlare di Osimhen al Manchester United: “Non sarei sorpreso se lo United acquistasse Victor Osimhen in estate, perché volevano ingaggiarlo prima di questa stagione. Il Manchester United deve pagare almeno 120 milioni di euro per lui, ma i club della Premier League hanno questa possibilità, quindi potrebbe benissimo succedere. Il Manchester United vuole sicuramente ingaggiarlo, ma ci sono altri club che stanno pianificando lo stesso".