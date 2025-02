Calciomercato Napoli - Victor Osimhen è uno dei giocatori che potrebbe far fare cassa al Napoli a livello importante. Perché il calciatore in questo momento continua il suo prestito al Galatasaray dove sta facendo cose importanti e ora occhio al futuro. Come riportato da TMW, il calciatore nigeriano a fine campionato rientrerà al Napoli dal Galatasaray, poi si valuterà la sua prossima destinazione con Juventus, Arsenal, Chelsea e Manchester United che sono alla finestra per lui.