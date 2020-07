Osimhen, l'amico: "Napoletani non vi preoccupate, Victor arriverà e festeggeremo"

Oma Akatugba, collega nigeriano ed amico di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite Twitter:

"Se vuoi comprare un'auto, devi andare a vedere l'auto, guidarla a volte. Negoziare con il rivenditore, firmare alcuni documenti, inviare denaro e ottenere i documenti prima di dire "Ho comprato un'auto. Questo è il caso del grande trasferimento del vincitore Osimhen. Auto acquistata ma lavori di carta Ancora in fase di elaborazione. Tutto ciò può richiedere alcuni giorni ma alla fine deve essere reso ufficiale. Per tutti i miei napoletani, non ti preoccupare. Il principe sta arrivando a Napoli. Celebreremo tutti insieme con alcune pizze".