Osimhen-Galatasaray, Repubblica: ecco perché lo pagheranno solo 6 milioni, ma il Napoli non parteciperà

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela i dettagli contrattuali dell'accordo fra Osimhen, il Galatasaray e il Napoli:

"Il distacco azzurro dall’azzurro è gelido, per molti tifosi è quasi una sorta di liberazione considerando un rapporto ai minimi termini. Eppure il bomber mascherato è stato un’icona della città nella stagione dello scudetto. Il Galatasaray ha rivelato pure un dettaglio che per qualche ora è diventato un piccolo giallo: “Pagheremo un ingaggio di 6 milioni di euro netti per la stagione 2024/ 2025”, ha scritto il Galatasaray sul proprio sito ufficiale. E i conti inizialmentenon tornavano perché il Napoli ha versato ad Osimhen soltanto le mensilità di luglio ed agosto (circa 2 milioni), quindi all’appello degli 11 ne sarebbero mancati 3. Non ci sarà alcun ulteriore contributo, come sostengono dalla Turchia, del club azzurro al maxi stipendio di Osimhen: il Galatasaray probabilmente ha inserito un altro accordo (sui diritti d’immagine) per coprire la parte restante dell’ingaggio. La sostanza è una sola: il tormentone si è concluso e il Napoli ha chiarito pure la questione del rinnovo: il pallino è nelle mani del club di De Laurentiis che farà l’anno in più di contratto, qualora la prossima estate non dovesse sbloccarsi la cessione. Dalla Turchia, ovviamente, escludono categoricamente che la nuova clausola da 75 milioni di euro possa valere già a gennaio e quindi solo tra 4 mesi".