Osimhen-Galatasaray, c'è il volo! Ecco quando Victor atterrerà a Istanbul

Calciomercato SSC Napoli - Il Galatasaray ha predisposto un piano di volo per portare Victor Osimhen al Terminal Aviazione Generale dell'Aeroporto Ataturk di Istanbul alle 00.30 (23.30 italiane) di stasera. Lo annuncia il direttore del media turco Sports Digitale, Yagiz Sabuncuoglu, su X.

I colleghi turchi di Sports Digitale confermano l'affare anche tramite una dichiarazione che avrebbe riportato lo stesso direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, il quale avrebbe confermato che i colloqui con il Galatasaray per Osimhen stanno andando avanti e sarebbero vicini a un accordo. Il virgolettato attribuito al ds sarebbe un "siamo vicini a un accordo" alla domanda sulle trattative con il club di Istanbul.

I tifosi del Galatasaray sono pronti per Victor Osimhen, spunta già la prima maglia giallorossa con il nome dell'attaccante nigeriano, pronto al prestito dal Napoli. La foto è stata pubblicata su X da Sports Digitale.

Galatasaray e Napoli hanno raggiunto l'accordo per il prestito secco fino a giugno dell'attaccante nigeriano, come scrive sul suo sito il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Il club turco ha raggiunto l'accordo con il Napoli per il prestito secco. Inoltre, il Galatasaray pagherà interamente lo stipendio del classe 1998 fino al 30 giugno 2025:

"Prima di trasferirsi in Super Lig, l'ex Lille prolungherà il contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027 (un anno in più rispetto all'attuale scadenza). Anche lato giocatore è arrivato l'ok all'operazione. Ora l'accordo tra Napoli e Galatasaray deve solo essere formalizzato. Per la chiusura, quindi, mancano soltanto le visite mediche e la firma"