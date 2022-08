Osimhen, colpo di scena! Il Mattino: "Gli agenti chiamano Giuntoli, risposta netta del Napoli"

Calciomercato Napoli, colpo di scena: gli agenti di Victor Osimhen hanno chiesto un appuntamento al ds Giuntoli! Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli, che sospetta anche quale sia il club che si nasconde dietro la richiesta del nigeriano: con molta probabilità, si tratta del Baern Monaco.

Osimhen

Secondo quanto riferisce il Mattino, la risposta del Napoli sarebbe stata chiara e tonda: "siamo fuori tempo massimo per ascoltare qualsiasi tipo di eventuale proposta". Dunque tutto rimandato all'anno prossimo, per il momento Osimhen resta a Napoli e il club partenopeo non accetta più offerte.