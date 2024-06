Osimhen aspetta la Premier League, Repubblica - L'Arsenal può offrire uno scambio al Napoli: il nome

Ultime news calciomercato SSC Napoli - Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere in Premier League, con l'ipotesi Chelsea sfumata si fa largo la trattativa con l'Arsenal tutta da impostare.

E in questo contesto, l'edizione odierna di Repubblica parla di una possibile contropartita offerta al Napoli dai Gunners:

"Osimhen è ancora orfano di un’offerta dalla Premier League (a Conte piacerebbe Gyokeres dello Sporting Lisbona). Il Chelsea non ha affondato il colpo, quindi l’ipotesi Lukaku non è contemplata. Resta da capire se si muoverà l’Arsenal che potrebbe proporre come parziale contropartite Emile Smith Rowe, trequartista talentuoso che ha trovato poco spazio ai Gunners nel corso della stagione appena conclusa. Effetto Conte, parte seconda".