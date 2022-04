Osimhen-Arsenal, la BBC sicura: contatti avviati e pista molto calda, filtra la posizione del Napoli

Ultimissime calciomercato Napoli. Trovano conferme le indiscezioni de La Gazzetta dello Sport sul forte interessamento dell'Arsenal per Victor Osimhen. Il centravanti azzurro sarà uno degli uomini mercato la prossima estate, con le big della Premier League che già lo attenzionano da tempo.

Osimhen Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli, ultime Osimhen-Arsenal

A confermare l'interessamento dell'Arsenal è stata anche l'autorevole BBC in Inghilterra: i Gunners sono alla ricerca di un attaccante di alto livello per ripartire dopo annate negative ed Osimhen sembra essere i candidato ideale: giovane, forte e con caratteristiche che sembrano combaciare alla perfezione per la Premier.

Per questo motivo, aggiungono dalla BBC, sarebbero stati avviati anche i primi contatti tra le parti per sondare la fattibilità dell'operazione, che ad oggi viene definita come "calda". L'Arsenal, và ricordato, a fine stagione dovrebbe salutare Lacazette che è vicinissimo al Lione.

Osimhen-Napoli, la posizione del club

Ad oggi non c'è stata nessuna apertura dalla società di Aurelio De Laurentiis, che considera il calciatore centrale nel progetto Spalletti: solamente a fronte di un'offerta da capogiro (oltre 100 milioni), il giocatore potrebbe essere lasciato partire.