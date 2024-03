Osimhen al PSG, The Athletic conferma: è il primo nome in lista per rimpiazzare Mbappè

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen è tornato a trascinare il Napoli, segnando ben 5 gol nelle ultime tre uscite della squadra di Calzona. Il futuro del nigeriano, dopo il rinnovo con clausola, appare però lontano dai colori azzurri nella prossima stagione.

"Clausola rescissoria di Osimhen? Sì, ha una clausola rescissoria: è una cifra molto alta". Parole e musica di Aurelio De Laurentiis ieri al Financial Times, durante il quale ha fatto il punto anche sul futuro del bomber nigeriano. In tal senso arrivano oggi le parole di The Athletic che ha analizzato la questione Osimhen dopo le frasi di ADL.

Secondo il quotidiano sportivo c'è una netta favorita alla corsa per il centravanti del Napoli: "Osimhen il primo nome nella rosa dei candidati per i trasferimenti del Psg in sostituzione di Kylian Mbappe“.