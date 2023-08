TMW - Pronto rilancio dell'Al Hilal per Osimhen: il Napoli ha già l'accordo con il sostituto

Notizie Napoli calcio. Il futuro azzurro di Victor Osimhen resta in bilico: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al-Hilal.

Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro di Osimhen

Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW, il club saudita è pronto ad alzare l'offerta per il centravanti nigeriano fino a 180 milioni di euro. Per cautelarsi il club azzurro ha già bloccato Jonathan David dal Lille. Aurelio De Laurentiis ha già un accordo con l'attaccante canadese e, dovesse accettare l'offerta dall'Arabia Saudita per Osimhen, farebbe partire l'assalto decisivo.