Calciomercato SSC Napoli - Dopo il rilancio di L'Equipe che ha anticipato l'offerta dell'Al-Hilal che insiste per acquistare Victor Osimhen, arriva un tweet di Luca Cerchione che aggiunge:

"Calenda è a Castel di Sangro per esporre al Napoli il rilancio dell’Al-Hilal - dopo le complicazioni per arrivare ad En Nesyri - per Victor Osimhen: 200 milioni per il cartellino e 40 milioni di ingaggio annuale per il numero 9. Ad oggi, società e calciatore non hanno intenzione di accettare".