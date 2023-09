Osimhen-Al Hilal, la risposta via mail di De Laurentiis che ha fatto infuriare gli arabi

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica Napoli torna sulla risposta di Aurelio De Laurentiis che tanto ha fatto infuriare gli arabi. Pronti a tutto per acquistare Victor Osimhen e impreziosire il campionato di calcio dell'Arabia Saudita:

"Duecento milioni per un piede. È l’iperbole con cui di fatto Aurelio De Laurentiis ha chiuso qualsiasi discorso relativo alla cessione di Victor Osimhen in Arabia. L’Al Hilal ci ha creduto e ha fatto sul serio. Secondo la ricostruzione di L’Equipe sul piatto c’era una cifra monstre per assicurarsi il numero 9 del Napoli. Duecento milioni appunto: “Al massimo potreste comprare un piede”. È il contenuto della mail che De Laurentiis avrebbe inviato al club della Saudi League per respingere al mittente la corte serrata nei confronti del suo centravanti. Poi l’affondo finale: “Per il prossimo anno penso che sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: forse”. Una stoccata per chiudere qualsiasi tipo di discorso e conservare il gioiello più prezioso della collezione Napoli. In copia “al carteggio” – sempre secondo il quotidiano francese – c’è stato pure Roberto Calenda, manager dell’attaccante, informato dunque della volontà dei campioni d’Italia di non privarsi di uno dei fattori determinanti dello scudetto. L’Al Hilal si è rassegnato ormai da tempo e ha dirottato la sua attenzione altrove".