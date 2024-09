Osimhen al Galatasaray, Gazzetta: formula improbabile, purtroppo per il suo agente davvero spedito come un pacco con cui nessuno voleva più fare i conti

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen lascia Napoli e va al Galatasaray dell’ex compagno e idolo di Napoli Dries Mertens. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ci va con la formula più improbabile stando ai mesi di trattative inutili appena passati:

"Prestito secco, purtroppo per il suo agente davvero spedito come un pacco con cui nessuno voleva più fare i conti. È un epilogo amaro, anche triste sotto certi punti di vista. Per lasciare Napoli ha dovuto accettare di prolungare di un’ulteriore stagione il suo accordo con gli azzurri rinnovato poco prima di Natale"