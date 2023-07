Il Mattino - È in scadenza e non parte per il ritiro: il Napoli pensa ad Orsolini per la fascia!

Calciomercato Napoli - In caso di uscita di Hirving Lozano, il cui accordo con gli azzurri sembra piuttosto lontano, il club partenopeo cercherà un nuovo esterno. In pole position c'è Jesper Lindstrom ma si valuta anche l'operazione made in Italy.

Il nome di Riccardo Orsolini è infatti una delle soluzioni per la fascia del Napoli, come conferma l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"Riccardo Orsolini (26 anni) non è uscito dai radar del club azzurro. Anzi. L'esterno offensivo del Bologna ha il contratto in scadenza (2024), non è partito per il ritiro con i felsinei (ufficialmente a causa di un infortunio) e si guarda intorno. Sulle sue tracce ci sono anche la Lazio e la Fiorentina di Italiano, mentre il Bologna spinge per il rinnovo per cercare di blindare il suo pezzo pregiato ed evitare di perderlo a parametro zero. L'attaccante (11 gol e 4 assist l'anno scorso) chiede 2 milioni a stagione mentre il club rossoblù è fermo ad 1,5. Cifre abbordabili per i campioni d'Italia. Si vedrà".