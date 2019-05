Orsolini, l'agente a CN24: "In passato era seguito da Sarri e Giuntoli, ma alla fine scegliemmo la Juve. Sul futuro..."

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Sarà un mercato italiano fatto di dare e avere perchè molte società dovranno fare i conti con il bilancio. Orsolini? E' tutto nelle mani della Juve perchè il Bologna ha il diritto di riscatto mentre i bianconeri il controriscatto. In passato Giuntoli e Sarri avevano messo gli occhi su Riccardo, poi è arrivata la Juventus. Non c'è tanto da decidere. Magari domenica tra Bologna e Napoli vedremo qualche giocatore che ha giocato di meno. Orsolini ha avuto sempre parole d'elogio per Verdi che qui a Bologna ha rilasciato un ricordo pazzesco"