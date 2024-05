Orlando: "100mln per Kvaratskhelia? Irrinunciabili! ADL sia meno protagonista, altrimenti sarebbe difficile vivere a Napoli"

A commentare i temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Massimo Orlando, ex calciatore.

Su Kvaratskhelia si è mosso il PSG, che potrebbe mettere sul piatto 100 mln:

"Come fai a rinunciare a certe cifre? Il calcio italiano non può permetterselo. Con 100 mln se sei bravo puoi ricostruire e fare la squadra. A quel punto con 200 mln tra Osimhen e Kvara, uno come Conte potrebbe anche dire sì con certe cifre da investire sul mercato".

Chi vede sulla panchina del Napoli?

"Io penso che abbia capito che ADL deve fare un passo indietro ed essere meno protagonista. Anche perché anche per lui sarebbe difficile vivere a Napoli".

Gasperini sembrerebbe aver posto delle condizioni per rimanere a Bergamo, ossia puntare allo Scudetto:

"Già quest'anno il presidente ha dato tutto quello che voleva Gasp, non vedo perché non si debba continuare insieme. E' vero che l'Atalanta ha sempre fatto i conti con i bilancio, ma ora siamo davanti una grandissima opportunità. Devi comprare 3 big e tenere la squadra che hai per provarci. Sei in attivo, se ti va male nel caso li rivendi".