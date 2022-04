Olivera-Napoli, KKN: ecco cosa manca per l'annuncio, novità anche per Fabian

Ultimissime calciomercato Napoli. Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal", parlando delle ultime di calciomercato in casa Napoli dopo l'ufficialità di Kvaratskhelia da parte di De Laurentiis:

Mathias Olivera Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli, aggiornamenti Mathias Olivera

Mathias Olivera del Getafe resta in orbita Napoli in vista della prossima stagione, ecco cosa manca per la chiusura definitiva della trattativa. Le parole in merito di De Maggio:

"Con il Getafe si è a buon punto mancano ancora pochi dettagli prima della definizione della trattativa che porterà Mathias Olivera al­ Napoli.

Fabian-Napoli, le ultime

Ci sono poi alcune novità anche per il futuro di Fabian, in scadenza nel 2023 con il Napoli e ad oggi molto lontano dal rinnovo con il club di De Laurentiis: