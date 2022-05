Sportitalia - Olivera-Napoli, accordo con il Getafe era stato raggiunto! Il club ha una convinzione: ecco fino a quando ADL aspetterà

Ultime calciomercato Napoli. Importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Getafe per Mathias Olivera. A svelare un clamoroso retroscena ci ha pensato Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, che ha raccontato l'andamento dell'operazione tra De Laurentiis ed il club spagnolo.

Per Olivera, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, l'accordo con l'entourage del giocatore è totale ma manca quello con il Getafe che sta giocando al rialzo:

Il club azzurro ha un accordo totale con gli agenti dell’esterno sinistro. E che aveva avuto il via libera del Getafe per un’operazione da 11-12 milioni più bonus, senza il pagamento della clausola. Poi il numero uno del club spagnolo si è messo a giocare al rialzo, rilasciando dichiarazioni a un’emittente napoletana ha parlato di Napoli molti interessato e di altri club alla finestra pronti a intervenire (Benfica in testa). Il Napoli in realtà è convinto che venga confermato quell’accordo già raggiunto, non andrà a caccia di un nuovo profilo almeno per i prossimi 10 giorni